¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï28Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤ÎGAME2¤ËÎ×¤ß¡¢93-77¤Ç¾¡Íø¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤òÇòÀ±¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£