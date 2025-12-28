大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、8年連続8回目の出場となるムード歌謡グループ「純烈」が囲み取材に出席した。純烈は今年は温泉地から生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を披露する。デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」は、ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となった。スーパー銭湯アイドルの純烈がこ