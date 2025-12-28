■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）初出場となる幾田りらがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。本番ではストリングスを加えた編成で「恋風」 を歌唱する。また、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」ではPerfumeとともに「春よ、来い」を披露する。【全身ショット】個性的なアイテムも…リハーサル用の衣装で登場した幾田りら幾田は「これまで活動を支えてく