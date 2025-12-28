餅つきをする朝乃山（左）＝28日、東京都墨田区の高砂部屋左膝の大けがを乗り越え、大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）に9場所ぶりの幕内で臨む元大関の朝乃山は28日、東京都墨田区の高砂部屋で年末恒例の餅つきに参加し、完全復活を目指す来年に向け「三役で年越しを迎えたい。さらに上を目指して稽古に精進する」と決意を新たにした。幕内から三段目に2度落ち、いずれも返り咲いたのは史上初。新型コロナウイルス