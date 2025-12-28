すむたすはこのほど、実家じまいに関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月20日〜12月6日、親世代(60歳〜89歳)102名、子世代(30歳〜59歳)110名を対象に、インターネットで行われた。○親子間の話し合いの実施率は32.5%実家の処分について親子間で話し合ったことが「ある」と回答した人は32.5%だった。2025年7月実施の前回調査(27.9%)と比較すると4.6ポイントの微増となったが、依然として7割近くの家庭では話し合いが行