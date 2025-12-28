ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）がドジャース専門メディアから引退勧告を突き付けられた。マンシーは１１月に残留オプションを行使し、年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円）で来季もドジャースでプレーすることが決定。来季以降もドジャースに残留したい意向を明かしている。だが、今季は開幕直後から極度の不振に陥るなど衰えも指摘されており、「ドジャース・ウェイ」は２５日（日本時間２６日）、「