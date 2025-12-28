ムード歌謡コーラスグループ・純烈が28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加した純烈8年連続8回目の出場となる純烈は、生中継で「いい湯だな(ビバノン・ロック)」を披露する。ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となったこの歌を、リスペクトを