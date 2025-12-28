ワインショップソムリエは12月26日から、「躍動の2026年！年越し・新春初売りSALE」を、公式サイト・楽天市場・Yahoo!ショッピングで開始した。期間は2026年1月13日 11:59まで。年越し・新春初売りSALE同店では、全スタッフがソムリエ資格を有し、世界16カ国・100生産者以上から直輸入したワインを取り扱っている。今回のセールでは、その専門的な知見を活かし、通常はなかなか手に取る機会の少ない銘柄や希少ワインを提供する。12