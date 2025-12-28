YouTuberのRちゃんが、2025年12月27日にYouTubeを更新。ジュエリーの紛失で警察に被害届を提出、受理されたことを明かした。「悔しいから、400万ぐらいのブローチを買いました」RちゃんはYouTubeで「今日はね、（クリスマス）イブなんですけど、警察に行ってきました」と切り出した。10月に「500万円のアクセ無くして心折れたので、ヤケ食い」という動画を公開していたRちゃん。自分で紛失したと思っていたが、「11月にジュエリー