¤¤¤Ä¤«¤éQRÃíÊ¸¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í§¿Í¤È³°¿©¤·¤¿ºÝ¡¢¥ªー¥Àー¤Ë»×¤¤¤Î¤Û¤«»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊØÍø¤µ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤¿É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£ µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¶õµ¤´¶ Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£±ó¤¯¤«¤éÂç¤­¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ß¤¤¤Ë¡Öµ­²±¤ÎÃæ¤Î»Ñ¡×¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤¬¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç