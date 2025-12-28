年末は30日夜からジワジワと寒気が流れ込み始め、仕事始めの5日(月)頃まで強烈な寒気が居座る見込みです。日本海側では雪の降りやすい天気が続き、寒気が強まるタイミングでは太平洋側でも積雪となるおそれがあります。寒気の強さによっては、正月寒波となる可能性があるため、天気予報をしっかりチェックして、寒波に備えるようにしてください。30日夜から寒気流入年明けは正月寒波か30日(火)の午前中に寒冷前線が本州付近を通