2025年9月、東京・文京区のリラクセーション店で12歳のタイ人の少女が保護された。その後の捜査で性的サービスをさせられていたことが明らかになり、人身取引が日本でも行われていることに衝撃が走った。東南アジアを取り巻く人身取引の実態とは…。■だまされてからでは遅い…ブローカーによる“ニセの求人”タイ警察によると、タイではニセの求人広告による人身取引の被害が数多く報告されている。タイの地方都市で生まれ育ち、