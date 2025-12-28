◇第105回全国高校ラグビー1回戦関西学院50―0九州学院（2025年12月28日花園）5大会ぶり8度目出場の関西学院（兵庫）が50―0で九州学院（熊本）を下し、2回戦に駒を進めた。攻撃のタクトを振るったのは高校日本代表候補のSO木山仁平（3年）だ。パスで味方を生かしつつ、50メートル6秒1のスピードと巧みなステップを生かしてビッグゲインを連発すると、最大の見せ場は後半16分だった。ハーフウェーライン手前でリターンパ