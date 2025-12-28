2025年は、エンターテインメントと企業コミュニケーションの関係性が大きく変化した一年だった。その中でも、ファッションEC「ZOZOTOWN」の20周年を記念して行われた一連のプロジェクトは、単なるアニバーサリー施策の枠を超えた取り組みとして、強い印象を残した。【写真】YOASOBI×LE SSERAFIMのコラボレーションショット象徴的だったのが、10月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された記念イベント「ZOZOFES」だ。2日間で約4万