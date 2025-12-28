◇G1有馬記念（2025年12月28日中山芝2500メートル）3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」は28日に中山競馬場で行われ、単勝3番人気のミュージアムマイルが制した。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイル。1番人気に推され史上初の牝馬連覇を狙ったレガレイラは4着だった。配当金は単勝4番で3番人気の380円、馬連は4―10で2万2520円、馬単は4―10で2万9210円、3連単は4―10