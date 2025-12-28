2025年11月3日から4日間、国際会議「One Young World」がドイツ・ミュンヘンで開催された。このOne Young Worldは”ヤングダボス会議”とも呼ばれ、18歳から32歳の若者2000人以上が世界190カ国以上から集まって、世界の課題について議論する国際会議だ。各国同様、日本からも若きリーダー3人が参加した。今年は「Anti-Hate（差別とどう戦うか）」や「Responsible-Tech（責任あるテクノロジー）」といった5つの議題が設定され、基調