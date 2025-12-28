¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬27Æü¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ç¯´Ö4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾åÁª¼ê¤Ï»î¹çÄ¾¸å¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì(1Ç¯4»î¹ç)¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤â´Þ¤á¡¢¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï3-0¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤¤¤ë°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î2ÀïÏ¢Â³¤ÇÈ½Äê·èÃå