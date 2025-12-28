22日開かれたのは、来年の12月25日から施行が予定されている「こども性暴力防止法」、子どもに関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認する制度、いわゆる「日本版DBS」などを含めた法律運用にむけた検討会だ。【映像】児童との身体接触による不適切行為（詳細）検討会では、どう運用していくのか、その方針を示したガイドライン案が示された。犯罪歴確認の義務を負うのは、学校や幼稚園など常に子どもと接する事業者