¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ç®¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¡¢È¯Ç®¤Ç¡ÈµÙ¤ó¤Ç¤ë´Ö¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²èÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦27Æü¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¶¤è¤·¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÇ¯ËöSP¡×¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖÌÚ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖÁ´Éô±¢À­¤ÎÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿