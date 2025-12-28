◇G1有馬記念（2025年12月28日中山芝2500メートル）3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」は単勝3番人気のミュージアムマイルが制し、皐月賞に続く2つ目のG1制覇を飾った。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイル。勝ち時計は2分31秒5。史上初の牝馬による有馬記念連覇を狙った1番人気のレガレイラは4着に終わった。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）