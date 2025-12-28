½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖKENEDIX CROSSROADS¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ç¡¢ÅÜ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀèÇÚ½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍ­µª¤È¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡Ê2018Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ç»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¡£19Ç¯¤ÎWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ö°ú¤­È´¤­²°¡Á¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®µ·¡Á¡×¤Ç¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨Êý¤Î´Ö¸ý¤¬¹­¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Í­µª¤µ¤ó¡£µö¤»¤ë