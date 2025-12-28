Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï28Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤ÎÃæÀÐÌ«¡Ê21¡áËÌ³¤Æ»¡¦125´ü¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¸åÊý¤«¤é¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤Æ1Ãå¡£Í¥¾¡¾Þ¶â790Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¿¹ÅÄ°ìÏº¡¢3Ãå¤Ï·ª»³ÏÂ¼ù¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã3¡ä¡ã9¡ä¡ã6¡ä¤Ï7Ëü4450±ß¡Ê269ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£