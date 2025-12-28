「スーパースターシリーズ」（川口、２８日）人気オートレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が開催２日目９Ｒの予選を７車抜きで快勝。初日から２、１着とポイントを稼ぎ、３日間の得点率上位３２人が勝ち上がる準決勝戦への進出がほぼ当確になった。レースはコンマ１５のスタートタイミングで８番手に置かれた森が徐々に進出。２番手の高橋義弘（川口）を５周１角で差し、逃げた矢野正剛（山陽）を６周３角で差し切っ