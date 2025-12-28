11月に老朽化のため引退した釧路海上保安部所属の巡視船「そうや」の後継として、新型「そうや」（4200トン）が28日、北海道釧路市の釧路港に初入港した。オホーツク海での流氷観測や、氷に閉じ込められた船の救助に従事する。新そうやは19日付で就役。海面を覆う氷を砕く能力があり、放水装置や遠方を監視できる高性能カメラなども備える。大室泰典船長が取材に応じ「海上保安庁唯一の大型砕氷巡視船として、乗組員の心を一つ