¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ë10Âæ¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥²¥ó¥Ð¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¥í¥±¡£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ÈÅÅ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤­¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¤Ë¡Ö¹¥¤­¤È