¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©£´¡Ý£±Áá¼Â¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë³«²ñ¼°¤È£±²óÀï£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áá¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ËÇÔÀï¡£½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£²Ç¯Á°¤Î³«ËëÀï¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¹­Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡Ê¹­Åç¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï£´ÀïÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿·ø¼é¤¬Êø²õ¤·¤¿¡££°¡Ý£°¤ÎÁ°È¾£³£·Ê¬¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾£²Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£