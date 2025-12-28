７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。今年４月にちゃんみなとＳＫＹ―ＨＩがタッグを組んだオーディション番組「ＮｏＮｏＧｉｒｌｓ」から誕生した卯ループで、デビューの年に初出場を決めた。歌唱する楽曲はデビュー曲「ＲＯＳＥ」でＫＯＨＡＲＵは「本当に大切な思いが込められている大事な曲なので、デビュー