HANA ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇28日◇NHK放送センター＞初出場となるHANAは「ROSE」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の気持ちを語った。【写真】HANA、第76回NHK紅白歌合戦リハーサル囲み取材の模様――紅白への意気込みをお願いします。KOHARUそろそろ、本番が近づいてきて、私たちも日々コンディションを整えている所存でございます。披露する曲が「ROSE」ということで、あ