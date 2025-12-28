タレントの渡辺満里奈が26日に自身のアメブロを更新。タレントで東京海洋大学名誉博士のさかなクンと再会したことを報告した。この日、渡辺は「毎週木曜日は『オールナイトニッポンMUSIC10』の生放送」と切り出し「『泉房穂の情熱ラジオ』に生出演されていたサカナくんがご挨拶に来てくれました！ギョギョギョッ!!」と、さかなクンが楽屋を訪れたことを明かした。続けて、さかなクンについて「その昔『どうぶつ奇想天外』と