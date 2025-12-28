¥¤¥Ü¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¤¥Ü¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹À­¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÊý¤Ë´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÉô°Ì¤ËÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¹­¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤­¤¿¥¤¥Ü¤Î¸¶°ø¤¬²¿¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ²Ê¤Ë¤«¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï¥¤¥Ü¤Î¸¡ºº¤È¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã