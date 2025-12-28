◇バスケットボール ウインターカップ2025 女子決勝 大阪薫英女学院(大阪府)66-61桜花学園(愛知県)(28日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の女子決勝が東京体育館で行われ、大阪薫英女学院(大阪府)が初優勝を果たしました。試合は夏冬2冠を狙う桜花学園が前半を終えて35-44と9点差リードの折り返し。しかし迎えた第3クオーターは大阪薫英女学院が反撃し、51-54の3点差で最終クオーターへ突入す