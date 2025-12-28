¥¿¥¤¤Î¥È¥é¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀäÌÇ´í×ü¼ï¤òÌ©ÎÄ¤Ê¤É¤Î¶¼°Ò¤«¤é¼é¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë/LightSecond/iStockphoto/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥¿¥¤¤Î¥É¥ó¡¦¥Ñ¥ä¡¼¥¤¥§¥ó¡¦¥«¥ª¥ä¥¤¿¹ÎÓ·²¡ÊDPKY-FC¡Ë¤Î¾ïÎÐ¼ù¤¬ÌÐ¤ëÌ©ÎÓ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¡¢¤Ð¤Í»Å³Ý¤±¤Î¤ï¤Ê¤¬¥È¥é¤òÊá³Í¤·¤è¤¦¤ÈÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¤¬¤Ë¤ª¤¤¤ò¥Þ¡¼¥­¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£1½µ´Ö¸å¤«2½µ´Ö¸å¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤