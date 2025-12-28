¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Î²­Ìó1700¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀÜ´ßÅÀ¤ËÃå¤¤¤¿Æî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×¡á27Æü¡ÊÆî¶Ë´ÑÂ¬ÂâÆ±¹Ôµ­¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú¾¼ÏÂ´ðÃÏ²­¡áÆî¶Ë´ÑÂ¬ÂâÆ±¹Ôµ­¼Ô¡ÛÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×¤ÏºÕÉ¹¤·¤Ê¤¬¤é¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë¶á¤Å¤­¡¢27Æü¸á¸å0»þ44Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å6»þ44Ê¬¡Ë¡¢Ìó1700¥á¡¼¥È¥ë²­¤ÎÉ¹³¤¤ÎÃæ¤ËÄäÇñ¤·¡ÖÀÜ´ß¡×¤·¤¿¡£´ðÃÏ¤¬¤¢¤ëÅì¥ª¥ó¥°¥ëÅç¤Î¼þ¤ê¤Ï¡¢ÄÌÇ¯¤È¤±¤Ê¤¤ÄêÃåÉ¹¤¬¹­¤¬¤ê¡¢»·¶¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á¥¤È´ðÃÏ¤Î¥¿¥ó¥¯¤ò¥Û¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÇ³ÎÁ¤òÁ÷