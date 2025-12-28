¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×HANA¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£KOHARU¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤¬¡ØROSE¡Ù¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¸ÂçÀ®¡¢1Ç¯´Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç