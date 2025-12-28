今年のＧ１シーズンを締めくくる有馬記念（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）は、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組んだミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２８日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。３歳で頂点に立ったミュージアム