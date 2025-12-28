the shes goneが、2026年1月6日より放送されるドラマチューズ！『略奪奪婚』のEDテーマに「ダーリンレス」が起用されたことを発表した。ドラマ『略奪奪婚』は、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化したもの。主人公の千春役に内田理央、千春の夫・司役に伊藤健太郎、司の不倫相手・えみる役に中村ゆりかが決定しているほか、千春が利用する元ホストのナオ