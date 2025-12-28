矢野妃菜喜が、2026年3月5日に1stアルバム『POPPING BOX』を発売することを発表した。本発表は、デビュー5周年を記念して5都市をまわる全国ツアー＜Happy! Next Key!＞のファイナルとなる12月28日大阪公演にて、アナウンスされた。なおリリース日である3月5日は矢野の誕生日となる。このアルバムには、デビュー曲「ホログラムの天使」から、盟友とのコラボシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」、「ブルジョワタオル