ＴＢＳの井上貴博アナウンサーが２８日放送のＴＢＳ系特番「報道の日２０２５今年の重大ニュースを解き明かす！激動の昭和１００年が作った日本」（午前９時５４分）にＭＣとして生出演した。番組では、今年の政治の動きとして、政府が経済対策で自治体に活用を促す「おこめ券」を取り上げた。「（日本の農業が）大きな岐路にたっているからこそ、お米ってすぐ作れるものではないので数年スパンで腰を据えた政策が求められ