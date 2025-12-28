¡Ú¿·²Ú¼Ò¥â¥¹¥¯¥ï12·î28Æü¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï28Æü¡¢¥¿¥¹ÄÌ¿®¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ³Î¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Î¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ­¤ò¼é¤ë¡Ö´°Á´¤ÊË¡Åªº¬µò¡×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£