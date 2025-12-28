第70回有馬記念を制したクリスチャン・デムーロ騎乗のミュージアムマイル＝中山競馬場第70回有馬記念（28日・中山11R2500メートル芝16頭、G1）今年最後の大一番は3番人気の3歳馬ミュージアムマイル（クリスチャン・デムーロ騎乗）が2分31秒5で優勝した。皐月賞に続くG12勝目で、1着賞金5億円を獲得した。同騎手、高柳大輔調教師ともにこのレースは初勝利。中団後方をじっくりと進んだミュージアムマイルは最後の直線で大外から