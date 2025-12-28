¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSolaseed MART¡Ê¥½¥é¥·¥É¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£8·î¤Ë¡ÖSMILE Time ONLINE¡×¤«¤é²þ¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶å½£¤ä²­Æì¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡ÖºÇ½ª¥»¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£