第104回全国高校サッカー選手権大会が28日に開幕。開幕戦で早稲田実業（東京B）と徳島市立（徳島）が対戦した。2年ぶり2回目出場の早稲田実業がまず目指すのは、同校史上初の選手権勝利。一方、4年連続22回目の出場となる徳島市立は、最高成績ベスト8（2019年）超えに挑む。早稲田実業は10番の霜田優真を中心に鋭い攻めでゴールを狙う。序盤は緊張からか何度かピンチを招いた徳島市立だが、次第に主導権を掌握すると、34分に