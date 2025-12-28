12月28日に第104回全国高校サッカー選手権がついに開幕した。国立競技場で開会式後に行なわれた開幕戦では、２年ぶり２度目の出場となる早稲田実（東京B）と４年連続出場の徳島市立（徳島）が激突した。両校の応援団の歓声がスタジアムに鳴り響くなか、最初に決定機を迎えたのは早稲田実。前半２分、右サイドを突破した居相虎之介のマイナスの折り返しから霜田優真がシュートを放つも、相手のブロックに遭う。一方、徳島市立