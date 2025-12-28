井上尚弥のボディショットに称賛の声が相次いだ(C)Getty Imagesプロボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥は現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目米国の専門誌『The Ring』の公式Xは、そんな井上から生み出される