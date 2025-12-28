ライアンが復帰への道のりや来季への思いを語った(C)Getty Imagesドジャースのリバー・ライアンが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者のインタビューに応じ、トミー・ジョン手術からの復帰への道のりや、来季への思いを語っている。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック27歳の右腕は昨季メジャーデビューを果たし、4試合で1勝0敗、防御率1.33の成績を挙げたが、そ