WBA¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÁ°Åý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯Áª¼ê¤¬27Æü¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ê¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÁ°Æü¤Î·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ÂÐÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Áê¼ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Áª¼ê¤¬µÞ¤­¤çÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢(¸á¸å)12»þ¤Ë¤Ï»ûÃÏÁª¼ê¤Î¸µ¤ØÃæ»ß¤ÎÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¡£»ûÃÏ¿Ø±Ä¤Ï¡Ö»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±¿±Ä¤«¤éÂåÂØÁª¼ê¤òÎ©¤Æ¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç