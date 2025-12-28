◇G1有馬記念（2025年12月28日中山芝2500メートル）3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」は28日に中山競馬場で行われ、単勝4番人気に推された武豊騎乗のメイショウタバルは13着に沈んだ。騎乗した武豊は「残念。状態は良かった。ちょっと難しいところがありますよね。途中から掛かりました。ハマればいいけど、もろいところもある。また来年、頑張ります」と悔しさを押し殺し、言葉を絞り出した。