¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤óNHK¤Ï28Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï25²óÌÜ¡£º£²ó¤Ï¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÁ´¤Æ¤Î²Î¼ê¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬²Î¾§¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡£