¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤íËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹ß¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¸åÆ£Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¤¬±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÊª¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÄä»ß¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦