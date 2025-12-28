お土産に持って行って喜ばれるのはどんなお菓子か。国内外で2万個以上のスイーツを食べた製菓衛生師の宮本二美代さんは「有名パティスリーや老舗店舗の品は、ブランド自体に『品質保証』のような力があり、あげる人の誠実さやセンスのよさを示すことができる」という――。※本稿は、宮本二美代『教養としてのお菓子』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Natalya Maisheva※写真はイメージです - 写真＝iSto